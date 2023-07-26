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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Ante Rebic transferinde sona yaklaştı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Ante Rebic transferinde sona yaklaştı!

        Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere... Siyah-beyazlılar, Milan'la satın alma opsiyonu için ise görüşmelerini sürdürüyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 26.07.2023 - 19:29
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        Beşiktaş transferi bitiriyor!
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        Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor.

        Siyah-beyazlılar, Milan'dan Ante Rebic'i 1 yıl kiralamak için anlaşmaya vardı.

        İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonu için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

        Beşiktaş, Rebic'e 2.5 milyon Euro maaş verecek.

        Rebic, Milan'da çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.

        Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Hırvat futbolcu, 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

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