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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş- Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sezona averajla lider başlayan siyah- beyazlılar, Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u yenerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:24
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan siyah- beyazlılar, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Ligdeki ilk maçında Samsunspor'a konuk olan kara- kartal, zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş- Antalyaspor maçı 18 Ağustos Pazar (bugün) 21.45'te oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU!

          Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.

          Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

          Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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