Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan siyah- beyazlılar, Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı. Ligdeki ilk maçında Samsunspor'a konuk olan kara- kartal, zorlu deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Peki, Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?