Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.