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Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarına devam etti

Beşiktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Giriş: 07.12.2022 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Antalya kampında çalışmalarına devam etti
İHA

Beşiktaş'ın Antalya kampındaki akşam antrenmanını Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alanda yan top çalışması ve çift kale taktik maçıyla noktalandı.
Siyah-beyazlılar, Antalya’da sürdürdüğü hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışma ile devam edecek ve saat 19.00’da da Antalya Gloria Sports Arena’da Sporting De Charleroi ile hazırlık maçı oynayacak.

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