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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Ankarasporlu gencin peşinde! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Ankarasporlu gencin peşinde!

        Ankaraspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, genç oyuncusu Recep Taşbakır'a Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig'deki birçok takımın ilgi gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:14
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        Beşiktaş, Ankarasporlu gencin peşinde!
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibinin teknik direktörü Bayram Toysal, Batıkent Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig takımlarının altyapıdaki yetenekli oyuncularına olan ilgisini ve bu sezonki hedeflerini anlattı.

        Sezon başında İlhami Siraçhan Nas'ın bonservisiyle Galatasaray'a transfer olduğunu ve şu anda 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da kiralık forma giydiğini hatırlatan Toysal, şunları kaydetti:

        "Geçen sene göreve geldikten sonraki süreç zarfında sisteme dayalı oyunumuz üst ligdeki takımların oyuncularımıza olan iştahını kabarttı. Siraçhan da bu isimlerden biriydi. Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe de ciddi şekilde istedi. Galatasaray'a giden Siraçhan gibi altyapıdan gelen çok değerli oyuncularımız var. Beşiktaş, Antalyaspor ve Alanyaspor başta olmak üzere birçok takım 20 yaşındaki orta sahamız Recep Taşbakır'la ilgili izlemeler yapıyor. Devre arası olmazsa sezon sonu muhtemelen Süper Lig'de bir takıma gidebilir. Hepsini yavaş yavaş Türk futboluna kazandıracağız."

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        - "Şampiyonluk yarışının içinde olacağız"

        Ankaraspor'un yakın dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığını ve Süper Lig'in en iyi ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Toysal, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını belirtti.

        Ligde liderin 2 puan gerisinde 3. sırada bulunduklarını hatırlatan Bayram Toysal, "Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı düşünüyorum. Ankaraspor genç futbolcuları piyasaya çıkartmaya çalışan bir yapı içerisinde. Hem yetiştiriyoruz hem de yarışıyoruz. Bu, bizim açımızdan biraz zor oluyor ama keyifli çünkü burada işimizi severek yapıyoruz. Fiziki şartlar yeterli. Kulüp yapısı bize uygun. Sağ olsun başkanımız her türlü imkanları bizim için seferber ediyor. Bu birliktelik düzgün bir yapıyla aynı şekilde devam ettirilirse sezon sonunda iyi şeyler yapabileceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sezon sonunda Trendyol 1. Lig'e çıkmak istediklerini anlatan Toysal, sözlerine şöyle devam etti:

        "Grubumuza bakıldığı zaman ekonomik anlamda, kadro kalitesi anlamında çok önemli takımlar var. Bu takımların sezon sonuna kadar yarışın içinde olacağını düşünüyoruz. Bizim de onlarla yarışabilmemiz için bir oyun sistemimiz var. Diğer takımların bireysel olarak saha içerisinde kriz çözecek oyuncuları var. 2. Lig'deki play-off sistemi bence çok karışık ve zor. Federasyonun bence bu konuda yenileme yapması gerekiyor."

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        - "Rakibimizin bütçesi 4 kat fazla"

        Yüksek bütçeli takımlara karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Toysal, "Ekonomiyi doğru yönetmeye çalışan bir yönetim kurulumuz var. Geçen hafta deplasmanda kazandığımız rakibimiz Esenler Erokspor, bizim 4 katı bütçemize sahip. Sadece bir iki oyuncumuz var 2 milyon lira üstü. Diğerleri 400, 600, 800 bin liraya oynuyor. Rakiplerimizde 4 milyon kazanan futbolcular var. İç sahada 4 puan kaybetmesek şu an güçlü ekonomisi olan takımlara karşı lider konumda olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

        Bayram Toysal, Ankaraspor'un imkanlarının çok iyi olduğunu ve üst liglerde yer almayı hak ettiklerinin altını çizerek, "Bu kulüp, bu fiziki şartlarda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Türk futboluna önemli oyuncular kattılar, bu kulüp çatısı altında önemli başarılara imza atıldı. Yukarılarda oynamamızın bize vereceği hiçbir dezavantaj yok." dedi.

        - "Olcay Şahan bizim için önemli bir figür"

        Tecrübeli oyuncu Olcay Şahan'ın bu sezon takıma kaptan olarak çok şey kattığını kaydeden Toysal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Olcay bizim için önemli bir figür. Olcay Şahan ismi Türk futbolu için çok önemli. Oynadığı takımlar, elde ettiği başarılar ortada. Bizim de bu kulüpte Olcay Şahan ismine ihtiyacımız olduğu için sezon planlamamızda kendisini aramıza kattık. Hem performans hem de saha içi ve dışı ilişkilerimiz olarak Olcay ile anlaşma yaptık. O da elinden geldiği kadar mücadelesini veriyor. Olcay'ın burada olması bize mutluluk veriyor."

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