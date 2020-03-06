Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte uçuşa geçen Beşiktaş, zirve yarışından kopmadı. Ankaragücü’nü yenen Siyah-Beyazlılar, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı öncesi de büyük moral kazandı… Maçın başında gelen gol Beşiktaş adına büyük avantaj oldu. Ankaragücü, yenik duruma düşünce oyun planını değiştirdi. Daha öne çıktılar. Bu durumu Siyah-Beyazlılar değerlendiremedi. Ankaragücü’nün çok etkili oyuncuları olduğu bir gerçek. Hızlı oynuyorlar. Top teknikleri yüksek. Savunmanın ortası neredeyse hata yapmıyor. Bu anlamda Ankaragücü çok tehlikeli bir takım. Var olma mücadelesi veren Başkent ekibi, düşme potasından kurtulmak için çok büyük çaba sarf ediyor.

Beşiktaş yenmesine rağmen inanılmaz diyebileceğimiz bir üstünlük kuramadı. Her iki takım da hata yapmamak için olağanüstü dikkatliydi. Özellikle ikinci yarı, oyun kalitesi tempo ve heyecan olarak oldukça yüksekti…

Siyah-Beyazlılar pozisyon bulmakta sıkıntı yaşamıyor. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oyun planında yaptığı değişiklikle daha ofansif bir taktik deniyor. Ankaragücü karşısında 4-1-4-1 dizilişi bu düşüncenin sahaya yansımasıydı. Üstelik, Boyd bugüne dek yedek kulübesinin gedikli adamı olurken Sergen Yalçın’la ilk 11’in değişmezi oldu. Gökhan Gönül’ün sakatlığı nedeniyle Lens’in savunmada yer alması, Boyd’un ise açıkta oynaması yadırgandı. Ancak iki isim de verilen görevi yaptılar. Boyd, gol şanssızlığını da yenebilse çok daha faydalı olacak şüphesiz…

Aslında, Beşiktaş’ın en önemli sorunlarından birisi gol vuruşu yapacak oyuncu sayısının azlığı gibi gözüküyor. Burak dışında gole katkı yapan oyuncu sayısı çok az. Galibiyet golünü atan Adem, uzun süredir suskundu. Gerçi attığı gol kelimenin tam anlamıyla müthişti. Harika bir vuruş izledik. 90’a giden topu kaleci ancak izleyebildi. Yapacağı hiçbir şey yoktu. Adem için şunu söylemekte fayda var. Futbolda küskünlük olmaz. Çok iyi maçlar çıkardığını biliyoruz. Müthiş bir yetenek olduğu gerçek. Bir süredir düşüş yaşıyor. Beşiktaş’ın ona ihtiyacı olduğu ortada. Kendini toparlaması şart. Golü çok güzel. Bu güzelliği oyuna yansıtmalı…

Beşiktaş’ta dikkat çekin bir sorun ise, isabetli şut sayısı. Pozisyona girmekte, hatta ceza sahası içinde topla buluşmada sorun yaşamayan Siyah- Beyazlıların kaleyi bulan şut sayısı çok yetersiz…

40’INA MERDİVEN DAYAMIŞ ATİBA’YA DİKKAT



Beşiktaş’ın orta sahasında en etkili oyuncusu hiç şüphesiz Atiba. 37 yaşındaki bu oyuncu, tam bir görev adamı. Top kapması, pozisyona girmesi, bıkmadan koşması Beşiktaş adına büyük kazanç. Bu yaştaki bir oyuncunun son dakikaya kadar fizik gücünden düşmemesi inanılacak gibi değil. Genç oyuncuların dikkatle izlemesi ve örnek alması gereken bir futbolcu. İlk golde penaltıyı yaratan isimdi. Gerçek bir profesyonel olarak geldiği günden bu yana herkesin beğenisini kazanması boşuna değil. Savunma ve hücuma bu kadar katkı yapan bir başka oyuncu yok gibi…

Geldiği günden itibaren dikkat çeken bir diğer oyuncu ise Boateng. Ne var ki, Ankaragücü karşısında beklenilen performanstan uzaktı. Tıpkı N’Koudou gibi. Kalabalık savunmada kayboldular tıpkı Burak gibi…

ANKARAGÜCÜ’NÜN PENALTISI VERİLMEDİ Mİ?



Ankaragücü kaptanı Sedat’ın kaleci Karius’la karşı karşıya kaldığı an ve düşmesi en çok tartışılan bir pozisyondu. Ankaragücü cephesi bu hareketin penaltı olduğu konusunda ısrar etti. Kalecinin teması vardı. Diziyle Sedat’ın ayağına dokunduğu ancak bu temasın penaltı olması için yeterli olmadığını yorumlayan hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi. Ancak genel kanı bu hareketin penaltı olması şeklindeydi…