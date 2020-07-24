Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Gençlerbirliği maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcuları başarı dileklerinde bulunarak Ankara'ya uğurladı. Beşiktaş Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, siyah-beyazlılarla birlikte Ankara'ya gitti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti. Kadroda yer alan isimler şunlar: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

BURAK YILMAZ YOK

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçında Lille ile anlaşan Burak Yılmaz'dan yoksun olacak. Bugün gerçekleştirilen antrenmandan sonra takım arkadaşlarına veda eden tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların kamp kadrosunda yer almadı.