Beşiktaş Altay maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 5. turda aynı renkleri paylaştığı Altay'la kozlarını paylaşıyor. Şimdiden merakla beklenen Beşiktaş Altay maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Altay maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ ALTAY MAÇI CANLI YAYIN