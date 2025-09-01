Beşiktaş, Alexander Djiku'yu istiyor!
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransa basını, Ganalı stoper için siyah-beyazlıların harekete geçtiğini yazdı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku ile ilgilendiği iddia edildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar ile birlikte Spartak Moskova, Ganalı savunma oyuncusuna talip oldu.
Portekiz'den Braga ve İtalya'dan Fiorentina ise Djiku'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
