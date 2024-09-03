Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansını çıkardı!
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan Alex Oxlade-Chamberlain'in lig lisansını çıkardı. İngiliz futbolcu böylece takıma yeniden dahil oldu.
Giriş: 03.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:28
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Siyah-beyazlılar Alex Oxlade-Chamberlain ile yola devam ediyor.
Beşiktaş yönetimi, sezon başında kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen İngiliz futbolcunun lig lisansını çıkardı.
Tecrübeli orta saha böylece takıma geri dönmüş oldu.
31 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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