Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı.
Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.