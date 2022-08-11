Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael’in yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları gerçekleştirdi.

Taktik çalışmayla devam eden idman, oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.