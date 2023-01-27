AA / HABERTURK.COM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR

SAAT: 20.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Salih, Dele Alli, Muleka, Cenk, Aboubakar

ALANYASPOR: Runarsson, Candeias, Fatih, Furkan, Umut, Fer, Efecan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Cavaleiro, A. Hassan

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KARTAL FORMDA

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamıyor. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamıyor.

Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da forma giymesi beklenmiyor.

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele ediyor. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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