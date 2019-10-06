06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 16.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor. Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.
BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 16.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Arda Kardeşler
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse
N'KOUDOU VE DIABY İYİLEŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, karşılaşmada forma giyebilecek.
Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de karşılaşmada oynayabilecek.
GÜVEN YALÇIN ŞÜPHELİ
Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.
ELNENY YİNE CEZALI
Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.
ALANYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN
Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.
Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.
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