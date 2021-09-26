Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından, yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00’da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.