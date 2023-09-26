Beşiktaş, Adana’ya geldi

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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Y. Adana Demirspor- Beşiktaş karşılaşması her iki kulübün de Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Yarın saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumunda oynanacak maç için Beşiktaş kafilesi Adana’ya geldi. Futbolcular havaalanından çıktığı sırada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Beşiktaş takımı ardından kalacağı otele hareket etti.