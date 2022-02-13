Beşiktaş, Adana’ya geldi

İstanbul Havalimanı’ndan saat 17.00’de kalkan uçakla 18.30 sıralarında Adana Havalimanı’na iniş yaptı. Beşiktaş’ı 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan siyah-beyazlılar kalacakları otele doğru hareket etti.

Adana Demirspor ligde 40 puanla 3. sırada bulunurken rakibi Beşiktaş da 37 puanla 7. sırada yer alıyor.