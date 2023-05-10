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Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını BAY geçecek olan Beşiktaş, 35. haftada karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

Giriş: 10.05.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını BAY geçip 35. haftasında evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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