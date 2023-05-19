İHA

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaştık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.

ÖNERİLEN VİDEO