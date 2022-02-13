Beşiktaş, Adana Demirspor'a hazır

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşma için akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.