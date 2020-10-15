Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarına toplam 566.498 TL ödemesine hükmetti.

Karara göre Beşiktaş; yardımcı antrenörler Serdar Keşçi'ye 51.500, Recep Uçar'a 154.500, Caner Erol'a 120.166, Haluk Güngör'e 120.166 ve Ekrem Özerk Tufan'a ise 120.166 TL ödeyecek.