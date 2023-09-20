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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a yeni sponsor resmen duyuruldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a yeni sponsor resmen duyuruldu

        Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:06
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        Beşiktaş'a kripto para sponsoru!
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        Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak.

        Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak.

        Paribu kullanıcıları, hesaplarındaki lira bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek

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