Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlıları zorlu mücadele öncesinde Wout Weghorst'tan müjdeli haber geldi. Trabzonspor maçında sakatlanan Hollandalı golcünün Hatayspor maç kadrosuna dahil edildiği bildirildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."