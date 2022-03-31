Beşiktaş'a Vida müjdesi!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan iyi haber geldi.

Hırvatistan'ın Bulgaristan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan tecrübeli oyuncunun MR sonucunda korkulan olmadı.

Hafif ağrıları dışında ciddi bir sorunu bulunmayan Vida'nın Trabzonspor karşısında görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.