Beşiktaş'a üç futbolcudan iyi haber

Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a, hastalığı bulunan isimlerden iyi haber geldi.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Rize'ye 11 oyuncusu ile Önder Karaveli ve yardımcılarından yoksun gitmişti.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal takıma döndü. Hastalığı olan diğer futbolcuların da maç gününe kadar oynayacak duruma gelebileceği kaydedildi.

Teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe‘nin de yapılacak testler sonrasında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Önder Karaveli, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında görev vereceği isimlere son antrenmanın ardından karar verecek. 47 yaşındaki teknik adamın, hastalıktan dönen oyuncuların durumunu kontrol edeceği öğrenildi.