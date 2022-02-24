Beşiktaş'ta teknik direktör konusu ile ilgili haberler Avrupa basınında çıkmaya devam ediyor. Estoril'in teknik direktörü Bruno Pinheiro'dan sonra bir Portekizli çalıştırıcı daha Kara Kartal'a yazıldı!

Record'un haberine göre Beşiktaş, Gil Vicente ile başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Ricardo Soares için harekete geçti.

Haberde "Beşiktaş, Gil Vicente'nin teknik direktörü Ricardo Soares ile ilgileniyor. Yöneticiler, Soares ile görüşmek için Portekiz'e gidecek" denildi.

Gil Vicente, Portekiz Ligi'nde 23. hafta sonunda 5. sırada yer alıyor.