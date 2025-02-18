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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Paulista müjdesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Paulista müjdesi!

        Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:58
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        Beşiktaş'a Paulista müjdesi!
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        Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın idmanlara katılmaya başladığı bildirildi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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