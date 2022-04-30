Beşiktaş'a meşaleli karşılama

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Siyah-beyazlı kafile, havayolu ile şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Erkilet Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar özellikle Beşiktaş Teknik Direktör Valerien Ismael'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş takım otobüsü meşalelerle uğurlandı.

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