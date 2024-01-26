Beşiktaş'a Lascelles transferinde kötü haber!

Ancak transfer sürpriz gelişmeler yaşandı. İngiliz Chronicle gazetesinin haberine göre Lascelles, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Türk devi Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kulübü Newcastle United'dan 'uzatma' teklifi beklediği belirterek ek süre talep etti.