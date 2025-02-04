Beşiktaş'a Jonathan Gradit iddiası!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim stopere takviye için de kolları sıvarken Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

REKLAM advertisement1 RMC Sport'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen 32 yaşındaki stoper Jonathan Gradit ile ilgileniyor. Gradit'in kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

Tecrübeli savunmacı, daha önce Caen, Tours, Bordeaux ve Bayonne formalarını da giyerken güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Stoper dışında sağ bek pozisyonunda da görev yapabilen Gradit, bu sezon Lens forması ile 15 maça çıktı.