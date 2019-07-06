Beşiktaş'a Japon golcü

Beşiktaş yönetimi, Arsenal’in Japon golcüsü Takuma Asano’yu gündemine aldı. Shinji Kagawa’nın yarattığı sinerjinin kulübün Uzakdoğu’ya açılma projesine olumlu etkiler yapması üzerine Asyalı futbolcu pazarına yönelen Kartal, Asano transferini bitirmek istiyor. 2016’dan beri İngiliz devinin formasını giyen ancak her sezon bir başka takıma kiralanan 24 yaşındaki Asano, sözleşmesinin son senesine girdiği için satış listesinde...

Geçen sezon Bundesliga’da Hannover 96 forması giyen ve 28 maça çıkan Asano, sakatlıklar nedeniyle 13 maçta oynayabildi ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Hannover küme düşünce futbolcunun 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı.

Almanya’da beklenen patlamayı yapamayan Japon forvet, Unai Emery tarafından Arsenal’ın yaz kampı kadrosuna alındı. Ancak, İspanyol teknik adam Takuma Asano’nun satışına sıcak bakıyor.

Japon Ligi’nden 4 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan ve sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için Beşiktaş maksimum 1 milyon euro civarında bir rakamla transferi bitirmek istiyor. Larin’in Belçika’ya kiralanması, Mustafa Pektemek’le de yolların ayrılmasının ardından takıma faydalı olabilecek alternatif bir golcü arayan Kartal, hem teknik özellikleri hem de Asya stratejisi doğrultusunda bu transferi bitirmek üzere kolları sıvamış durumda.