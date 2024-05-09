Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Ghezzal ve Rashica'dan kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Ghezzal ve Rashica'dan kötü haber!

        Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachide Ghezzal ile Milot Rashica'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a iki kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eleyerek finale yükselen Beşiktaş'a iki kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi.

        Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

        MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

        Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa