Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        50
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a forvet transferinde dev engel! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a forvet transferinde dev engel!

        Dinamo Zagreb, Beşiktaş'ın gündeminde olan golcü futbolcusu Sandro Kulenovic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Hırvat ekibinin, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Milan ile oynanacağı zorlu maçlar öncesinde elindeki tek forvetin Kulenovic kalması siyah-beyazlıların bu transferde elini zorlaştırıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a forvet transferinde dev engel!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

        Siyah-beyazlı ekibin gündemindeki futbolculardan biri de Dinamo Zagreb'in golcü futbolcusu Sandro Kulenovic.

        Özellikle uzun boyu ve hava hakimiyetiyle dikkat çeken Kulenovic, bu sezon toplam 26 maçta bin 778 dakika sahada kaldı ve 14 gollük katkı sağladı.

        DINAMO ZAGREB AYRILMASINI İSTEMİYOR

        Hırvat ekibi, siyah-beyazlı yönetimin girişimlerine karşılık Sandro Kulenovic'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

        Zagreb ekibinin bu tutumundaki en büyük etken ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Arsenal ve Milan maçları öncesinde takımın diğer forveti Bruno Petkovic'in sakatlığının bulunması ve eldeki tek golcünün de Kulenovic olması.

        Ayrıca Dinamo Zagreb ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro Kulenovic’in takımından yeni sözleşme beklediği de öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Habertürk Anasayfa