Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe ile milli aradan sonra oynayacağı derbi maça konsantre oldu. Siyah-beyazlılara Dele Alli'den sevindirici bir haber geldi.

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli, sakatlık sürecini geride bıraktı. beIN Sports'un haberine göre İngiliz oyuncu, takımla çalışmalara da başladı.