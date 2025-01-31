Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.
Giriş: 31.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:17
Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Twente maçının 37. dakikasında sarı kart gördü.
Immobile, Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Siyah beyazlılar bir sonraki tura çıkarsa Ciro Immobile ilk maçında forma giyemeyecek.
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