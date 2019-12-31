Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın alternatifini Fiorentina'da buldu. Milli golcünün sık sık sakatlanması nedeniyle Süper Lig'in ilk yarısında Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan beklenen performansı alamayan Siyah-Beyazlılar, menajerlerin önerisiyle Fiorentina’da forma giyen Brezilyalı Pedro’yu almak için harekete geçti.

İtalya’dan La Nazione’un duyurduğu habere göre, Kartal bu oyuncuyu kiralama yoluyla renklerine katmak istiyor. Mor Menekşelerin 2 Eylül’de Fluminense'den 11 milyon euro'ya renklerine bağladığı 22 yaşındaki santrfor sezonun ilk yarısında Fiorentina’da sadece 6 maçta 191 dakika süre alabildi.

Beşiktaş bu oyuncuyu 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fiorentinalı yöneticilerle Sambacı’nın transferi

için görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu transfere onay verdiği belirtildi.