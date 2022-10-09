BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Beşiktaş, Saiss ve Emrecan'ın sağlık durumlarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan’ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.