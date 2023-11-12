Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha: Ghezzal oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan çıktı
Giriş: 12.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:22
Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal sonradan dahil olduğu maçta sakatlanarak çıktı.
Ghezzal, 41. dakikada sakatlanan Bakhtiyor yerine oyuna dahil oldu.
Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Öte yandan beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.