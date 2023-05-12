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Beşiktaş'a Bakü'de coşkulu karşılama

Beşiktaş, Sabah FK ile oynanacak ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Giriş: 12.05.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'a Bakü'de coşkulu karşılama
İHA

Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FK ile oynayacağı dostluk maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geldi.

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na inen siyah-beyazlı oyuncular, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Başkent Bakü'deki Tofig Behramov Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 17.00’da başlayacak.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.

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