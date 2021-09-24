Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, U19 takımından Altay maçının kadrosuna 3 futbolcu ekledi.

İşte o isimler;

Koray Yağcı (Forvet)

Berkay Vardar (Merkez Orta Saha)

Emirhan Delibaş (10 numara)