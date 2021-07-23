Transferde Beşiktaş'ın karşısına yine Al-Nasr çıktı!

Uzun süredir siyah-beyazlı ekibin gündemindeki Alex Teixeira'nın Suudi Arabistan kulübüyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Alex Teixeira'nın eşi Thais Cristina'nun Dubai biletlerini Instagram'da paylaşması transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

ABOUBAKAR VE TALISCA'DAN SONRA TEIXEIRA!

Al-Nasr, Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ve bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Talisca'yı da transfer etmişti!