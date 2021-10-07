Beşiktaş'ta 4 isme izin yok

Beşiktaş, milli arada yarından itibaren 3 gün izinli olacak. Cuma, cumartesi ve pazar gününü dinlenerek geçirecek olan siyah beyazlılar ilk idmanını 11 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirecek.

Bununla beraber milli maçlarda forma giymeyecek isimlerin izinli olacağı siyah beyazlılarda 4 futbolcunun ise iki gün tesislerde antrenman yapacağı ifade edildi. Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Welinton'ın tesislere gelerek cuma ve cumartesi günleri idman yapacağı ve eksiklerini giderecekleri bildirildi.

U19'LARI FARKLI GEÇTİ

Öte yandan Beşiktai, Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında bugün U19 Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kartal, U19 ile oynadığı hazırlık maçını Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Can Bozdoğan(3)'ın golleriyle 8-0 mağlup etti.