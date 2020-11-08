Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Semih Vural

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 8, Johnson 12, Blackmon 28, Egehan Arna 11, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 1, Furkan Haltalı 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Hakan Sayılı 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Simpson 5, Can Uğur Öğüt 18, Orhan Haciyeva 8, Tomas 4, Muhammed Doğan Şenli 4, Jaiteh 19, Lemar 17, İsmail Cem Ulusoy 6, Metehan Akyel

1. Periyot: 15-15

Devre: 34-27

3. Periyot: 53-47

Normal süre: 69-69

5 faulle çıkanlar: 35.37 İsmail Cem Ulusoy, 39.20 Jaiteh, 44.55 Orhan Haciyeva (Empera Halı Gaziantep Basketbol),37.50 Furkan Haltalı (Beşiktaş)