Beşiktaş: 84 - Büyükçekmece Basketbol: 77
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu
Beşiktaş: Şehmus Hazer 14, Blackmon 16, Johnson 9, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 8, Berry 15, Egehan Arna 7, Furkan Haltalı 10, Ercan Osmani 3
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 21, Burak Eşlik 6, Farrell 15, Ömer Utku Al 3, Oliver 12, Eldridge 16, Mert Celep 4, Ahmet Can Duran
1. Periyot: 21-17
Devre: 43-28
3. Periyot: 65-49
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk periyodu Beşiktaş, 21-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, farkı açtı. Beşiktaş, boyalı alandan ve dış atışlardan ürettiği sayılarla soyunma odasına 43-28 önde gitti.
Maçın ikinci yarısında farkı azaltmaya çalışan Büyükçekmece Basketbol karşısında skor üretmeye devam eden siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 65-49 üstün girdi.
Mücadelenin son periyodunda Büyükçekmece Basketbol farkı tek hanelere indirse de skordaki üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, salondan 84-77 galip ayrıldı.
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