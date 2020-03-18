Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına birçok belediye ve kesimden destek mesajları gelirken, Beşiktaş Kulübü de konuya duyarsız kalmadı. Siyah-beyazlı kulüp, Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol maçı olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula futbol topu bizden" yazarak destek olacaklarını açıkladı.

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