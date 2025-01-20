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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş: 79 - Emlak Konut: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş: 79 - Emlak Konut: 84 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın kapanış mücadelesinde konuk ettiği Emlak Konut'a 84-79 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:20
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        Beşiktaş evinde mağlup oldu!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş, evinde Emlak Konut'a 84-79 mağlup oldu.

        Mücadelenin ilk 3 çeyreğinde skor üstünlüğünü elinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne engel olamadı.

        İki takımda da yedişer oyuncu süre aldı. Beşiktaş, ilk 5 dışından skor katkısı alamazken, Emlak Konut'a kenardan sadece 2 sayı katkısı geldi.

        Konuk takımda 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele eden Thomas maçın en skoreri oldu. Parks, 19 sayı, Macaulay ise 16 sayı, 10 ribauntluk katkı verdi. Siyah-beyazlılarda ise Winterburn'un 29 sayı, Fagbenle'nin ise 22 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

        Bu skorla Emlak Konut ligdeki 11. galibiyetini elde ederken Beşiktaş 6. kez mağlup oldu.

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        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Batuhan Mert Gül

        Beşiktaş: Evans 13, Winterburn 29, Peterson 11, Fagbenle 22, Melek Uzunoğlu 4, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

        Emlak Konut: Thomas 31, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 16, Parks 19, Gueye 7, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar

        1. Periyot: 25-16

        Devre: 42-32

        3. Periyot: 55-51

        4. Periyot: 79-84

        5 Faulle çıkan: 39.46 Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)

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