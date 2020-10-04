Beşiktaş: 74 - Fenerbahçe Beko: 83

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 10, Şehmus Hazer 18, Egehan Arna 3, Furkan Haltalı 2, Sadık Kabaca 11, Alperen Şengün 21, Eray Akyüz 7, Ercan Osmani, Can Kaan Turgut, Hakan Sayılı 2

Fenerbahçe Beko: Brown 16, Biberovic 3, Pierre 5, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 10, Hamilton 4, Eddie 13, Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 14, Kenan Sipahi, Berkay Candan

1. Periyot: 14-27

Devre: 36-54

3. Periyot: 53-65

Beş faulle çıkan: 39.39 Alperen Şengün (Beşiktaş)

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu da tribünden takip etti.

Karşılaşmaya boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada Pierre'in üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 5-15. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı tek hanelere çekti: 30-39. Mola dönüşü toparlanan ve savunmada sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 15 sayıya (34-49) yükseltti. Sarı-lacivertliler soyunma odasına 54-36 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreği 65-53 önde kapatan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 83-74 galip ayrıldı.