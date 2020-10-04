Beşiktaş: 74 - Fenerbahçe Beko: 83
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
Beşiktaş: Mehmet Yağmur 10, Şehmus Hazer 18, Egehan Arna 3, Furkan Haltalı 2, Sadık Kabaca 11, Alperen Şengün 21, Eray Akyüz 7, Ercan Osmani, Can Kaan Turgut, Hakan Sayılı 2
Fenerbahçe Beko: Brown 16, Biberovic 3, Pierre 5, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 10, Hamilton 4, Eddie 13, Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 14, Kenan Sipahi, Berkay Candan
1. Periyot: 14-27
Devre: 36-54
3. Periyot: 53-65
Beş faulle çıkan: 39.39 Alperen Şengün (Beşiktaş)
Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu da tribünden takip etti.
Karşılaşmaya boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada Pierre'in üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 5-15. İlk çeyrek, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Beşiktaş, Şehmus Hazer ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı tek hanelere çekti: 30-39. Mola dönüşü toparlanan ve savunmada sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 15 sayıya (34-49) yükseltti. Sarı-lacivertliler soyunma odasına 54-36 üstün gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreği 65-53 önde kapatan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 83-74 galip ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!