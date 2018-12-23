Beşiktaş: 61 - Fenerbahçe: 77 | MAÇ SONUCU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 16 sayı farkla 77-61 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 8. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Derbi mücadelesi karşılıklı basketlerle başlarken Beşiktaş, 5. dakikayı 7-6 önde geçti. Kenardan oyuna dahil olan oyuncularından skora katkı alan Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-12 üstün tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyreğe Zandalasini ve Ayşe Cora'nın üç sayılık basketleriyle başladı ve 12. dakikayı 24-17 önde kapattı. Bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta önce Mitchell sakatlandı, daha sonra da ikinci kez teknik faul verilen Aziz Akkaya oyun dışında kaldı. Teknik faul sonrasında mücadele karşılıklı basketlere sahne oldu. Bahar Çağlar, Kübra Siyahdemir, Epoupa ve Mircheva ile sayılar bulan siyah-beyazlılar, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 35-35. İlk yarının son anları çekişmeli geçerken sarı-lacivertliler, Verameyenka'nın üç sayılık isabetiyle son 5 saniyeye 40-37 önde girdi. Beşiktaş, son hücumda Epoupa'nın kendi yarı sahasından kaydettiği basketle beraberliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına 40-40 berabere girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş, özellikle Epoupa'nın etkili oyunuyla 24. dakikayı 49-46 önde geçti. Uzun oyuncularıyla boyalı alandan skor üreten Fenerbahçe, 28. dakikada skoru (52-52) eşitledi. Mircheva ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Beşiktaş, son çeyreğe 58-56 önde gitti.

Fenerbahçe, final periyoduna iyi başladı. Savunmada sertliği artıran sarı-lacivertli ekip, Zandalasini ve Hartley'in sayılarıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikayı 66-58 üstün bitirdi. Fenerbahçe, çeyrek boyunca skor üretmekte sorun yaşayan ve peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında 36. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 60-71. Kalan sürede farkı açan sarı-lacivertliler, derbiyi 77-61 kazandı.

Öte yandan, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı formasını giyen ABD'li oyun kurucu Kelsey Mitchell, müsabakanın 13. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Mitchell, kalçasında kırık ya da çıkık olduğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Aziz Akkaya, 13. dakikada itirazlarından dolayı verilen ikinci teknik faul sonrasında oyundan diskalifiye edildi.

TARAFTARDAN ORMAN'A TEPKİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı tribünden takip eden az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a tepki gösterdi.

Futbol takımının üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede?" ve "Fikret Orman, Beşiktaş nerede?" şeklinde tezahüratlar yaptı.