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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş 6 eksikle Antalya'ya gitti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş 6 eksikle Antalya'ya gitti!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:09
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        Beşiktaş'ta 6 önemli eksik!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

        Siyah-beyazlıların Bitexen Antalyaspor maçının kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy, Tayyip Talha Sanuç.

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