Beşiktaş, Sivasspor'u yenerek Vodafone Park'ta bu sezon oynadığı 3. maçta 3. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlılar, toplamda 11 gol atarken bunların 10'u son 3 maçta geldi. Kartal ilk maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken sonrasında Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Beşiktaş sonrasında Karagümrük'ü 4-1 ve Sivasspor'u da 3-1 mağlup etti.

İLK YARILARDA 8 GOL!

Beşiktaş'ın maçların ilk yarısındaki baskısı da son 3 maçta etkisini gösterdi. Siyah-beyazlılar, attığı son 10 golün 8'ini maçların ilk yarılarında buldu. Beşiktaş, Alanya karşısında ilk yarıyı 3-1, Karagümrük maçında 2-0 ve Sivasspor mücadelesinde ise 3-0 önde kapatmıştı.

8 FARKLI İSİMDEN SKOR KATKISI

Beşiktaş, ligdeki 4 maçta 8 farklı isimden skor katkısı aldı. Kartal'ın yeni forveti Weghorst, 2 gol 3 asistlik performansı ise göz doldururken Jackson Muleka'dan da 3 gol geldi. İşte o liste:

Weghorst: 2 gol, 3 asist

Muleka: 3 gol

Ghezzal: 2 gol, 1 asist

Rosier: 1 gol, 2 asist

N'Koudou: 2 gol

Salih Uçan: 1 gol, 1 asist

Masuaku: 2 asist

Kartal Kayra Yılmaz: 1 asist (Ümraniyespor'a kiralandı)